FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Гонку «Формулы-2» в Сочи отменили из-за ливня

Сочинский ливень отредактировал расписание гонок «Формулы-2». Об этом сообщается на сайте гоночной серии.

Первый заезд должен был начаться в 10:30 мск, но его перенесли из-за обильных осадков. Вторая гонка, запланированная на 16:45, отменена. Третья пройдет в воскресенье в 11:20 мск.

Также сегодня в Сочи должна пройти квалификация «Формулы-1».

«Фонтанка» писала, что с 25 сентября в Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. Синоптики обещают ветер, град, мокрый снег. Вода вышла из берегов рек Буу и Лоо и подтопила несколько поселков. Движение по участку федеральной трассы Джубга — Сочи перекрыто.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Cвифт
.... весь карнавал придворный ушедшему "на изоляцию" погода обломала.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний