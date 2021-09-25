Сочинский ливень отредактировал расписание гонок «Формулы-2». Об этом сообщается на сайте гоночной серии.
Первый заезд должен был начаться в 10:30 мск, но его перенесли из-за обильных осадков. Вторая гонка, запланированная на 16:45, отменена. Третья пройдет в воскресенье в 11:20 мск.
An eventful morning, even if we didn't get any running 😅#RussianGP #F2 pic.twitter.com/Avt6UyZIKH— Formula 2 (@Formula2) September 25, 2021
Not quite ready for slicks yet... 😕— Formula 2 (@Formula2) September 25, 2021
🎥 x @FelipeDrugovich #RussianGP #F2 pic.twitter.com/L2APmpP85g
Также сегодня в Сочи должна пройти квалификация «Формулы-1».
«Фонтанка» писала, что с 25 сентября в Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. Синоптики обещают ветер, град, мокрый снег. Вода вышла из берегов рек Буу и Лоо и подтопила несколько поселков. Движение по участку федеральной трассы Джубга — Сочи перекрыто.