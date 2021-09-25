Три поселка подтоплены в результате ливней в Сочи. Осадки в регионе не прекращаются. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ливни обрушились на Сочи утром 25 сентября. Пострадали населенные пункты Лоо, Вардане и Буу. Участок федеральной трассы Джубга — Сочи перекрыт. Машины и дома оказались в воде.
«Техника на месте, ливневки работают нормально, вода уходит. Как только осадки пройдут, дорогу почистят и движение возобновится. А пока просим всех автомобилистов временно воздержаться от поездок в данном районе», – заявил и.о. главы ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.
Как пишет РИА Новости, подтопление произошло из-за подъема воды в реке Буу. Также из берегов может выйти река Лоо.
С 25 сентября в Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. Синоптики обещают ветер, град, мокрый снег, а в воскресенье возможно образование смерчей над Черным морем.