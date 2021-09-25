Три поселка подтоплены в результате ливней в Сочи. Осадки в регионе не прекращаются. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Ливни обрушились на Сочи утром 25 сентября. Пострадали населенные пункты Лоо, Вардане и Буу. Участок федеральной трассы Джубга — Сочи перекрыт. Машины и дома оказались в воде.

