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Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Он проработал меньше двух месяцев

Юрий Семин ушел с поста главного тренера «Ростова»

ФК «Ростов» объявил об отставке Юрия Семина с поста главного тренера клуба. Об этом 25 сентября сообщается на сайте команды.

Отмечается, что решение было принято после встречи главного тренера и президента клуба.

«Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся тёплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», — заявил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

«Решение мы приняли совместно. Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем друг другу помогать», — сказал Юрий Семин.

Семин возглавил «Ростов» в начале августа, соглашение с 74-летним специалистом было рассчитано на два года. На этом посту он сменил Валерия Карпина, который стал главным тренером сборной России.

При Семине «Ростов» провел семь матчей: одна победа, три ничьих и три поражения.

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