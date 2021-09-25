В Международной федерации хоккея впервые за 27 лет сменили президента

Новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF) стал Люк Тардиф. Он победил на выборах, которые прошли 25 сентября.



Как сообщается на сайте IIHF, Тардиф, президент Федерации хоккея Франции, в четвертом раунде голосования набрал 67 голосов. Его соперником в заключительном туре был Франц Райндль, его поддержали 39 человек.



Выборы прошли в рамках полугодового конгресса IIHF в Петербурге.



На посту президента федерации Тардиф сменил Рене Фазеля. Он был главой IIHF на протяжении 27 лет. Новый руководитель заявил, что полон решимости продвигать и защищать хоккей, «готовить его к будущему» и «уважать с достоинством».

