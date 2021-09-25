Вход в ЦПКиО сделали бесплатным из-за непогоды

Дождь стал причиной бесплатного входа в ЦПКиО. О возможности сэкономить горожанам администрация парка объявила в соцсетях 25 сентября. «Сегодня вход в парк свободный, не забудьте зонты. Базы проката не работают по погодным условиям», — говорится в сообщении.



В отделе по внешним связям в разговоре с «Фонтанкой» уточнили, что ничего сверхъестественного в парке не произошло: вход в парк делают часто бесплатным в те дни, когда в Петербурге царит непогода.



Напомним, Гидрометцентр пообещал 25 сентября городу пасмурный и дождливый день. Воздух прогреется до +11 градусов. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы.

