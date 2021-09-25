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Первый случай COVID-19 подтвердили у домашнего хорька в США

В США зарегистрировали первый случай коронавируса у домашнего хорька. Как сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства страны, это случилось в штате Флорида.

Изначально у хорька заметили кашель и чихание. После специалисты взяли биологические образцы у животного, которые подтвердили наличие коронавируса. Согласно предположению ветеринаров, хорек заразился COVID-19 от человека.

Как писала «Фонтанка», в конце марта в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса у зверей. «Карнивак-Ков» разработал Федеральный центр охраны здоровья животных, подведомственный Россельхознадзору.

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