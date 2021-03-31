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Кошек и собак тоже защитили. Вакцина от ковида у животных прошла регистрацию

Первая в мире вакцина против коронавируса у зверей зарегистрирована в РФ

Препарат «Карнивак-Ков» разработал Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), подведомственный Россельхознадзору.

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«Вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) плотоядных животных сорбированная инактивированная «Карнивак-Ков» зарегистрирована в России. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных», — рассказал журналистам заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Действующее вещество вакцины — антиген штамма «вариант В» коронавируса SARS-CoV-2. Препарат инактивированный, то есть содержит «убитый» вирус. Клинические испытания начались в октябре 2020 года, в них участвовали собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные, сообщает 31 марта газета «Ветеринария и жизнь».

«Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», — добавил Савенков. Иммунитет формируется через 14 суток после второй прививки, его хватает, по последним данным, на полгода.

В апреле планируется начать массовый выпуск «Карнивак-Кова» на базе крупнейшей в стране платформы по производству ветпрепаратов Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Покупать вакцину, по словам Савенкова, собираются отечественные звероводческие хозяйства, а также фирмы из Греции, Польши и Австрии, интересуются ею американцы, канадцы и сингапурцы.

В России официально зарегистрировано два случая заражения кошек COVID-19: в Москве и Тюмени. К этому вирусу восприимчивы почти все представители семейства кошачьих, собаки, человекообразные обезьяны и подсемейство куньих (норки, хорьки). Научных доказательств передачи коронавируса от животных людям нет.

В конце марта Центр имени Гамалеи подал заявку на регистрацию однокомпонентной вакцины — облегчённой версии «Спутника V».

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