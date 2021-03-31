«Вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) плотоядных животных сорбированная инактивированная «Карнивак-Ков» зарегистрирована в России. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных», — рассказал журналистам заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Действующее вещество вакцины — антиген штамма «вариант В» коронавируса SARS-CoV-2. Препарат инактивированный, то есть содержит «убитый» вирус. Клинические испытания начались в октябре 2020 года, в них участвовали собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные, сообщает 31 марта газета «Ветеринария и жизнь».