Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию облегчённой версии «Спутника V»

Документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник лайт» поданы в Министерство здравоохранения РФ. Информация об этом 29 марта появилась на сайте государственного реестра лекарственных средств.

«В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», — приводит ТАСС слова помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина, которая, по словам директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи, где и разработали препарат, будет рекомендована тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, — то есть уже имеет иммунитет против COVID-19, но его надо поднять.