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Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию облегчённой версии «Спутника V»

В России попросили зарегистрировать однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник лайт»

Документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник лайт» поданы в Министерство здравоохранения РФ. Информация об этом 29 марта появилась на сайте государственного реестра лекарственных средств.

«В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», — приводит ТАСС слова помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина, которая, по словам директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи, где и разработали препарат, будет рекомендована тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, — то есть уже имеет иммунитет против COVID-19, но его надо поднять.

Создавали его для быстрой вакцинации. Ранее говорилось, что, предположительно, эффективность «Спутника лайт» будет ниже, чем у первоначальной вакцины, а срок действия составит около 4–5 месяцев против 24 месяцев у «Спутника V».

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Комментарии (2)

hedgehog_
а когда будет решено, что достаточно окропить святой водой с вертолета?
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