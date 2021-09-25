В Петербурге в субботу, 25 сентября, из-за мероприятий, посвящённых Всемирному дню туризма, будут перекрывать движение в центре города и изменят маршруты автобусов.

Перекрывать дороги начали с самого утра: до 18:00 будет не проехать по нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки. В течение дня будут закрывать Благовещенский и Дворцовый мосты, а также Дворцовую набережную.

Автобусы № 7 и 24 пустят в объезд. Ограничения ждут петербуржцев и в воскресенье, подробнее читайте в материале «Фонтанки».

