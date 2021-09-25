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Центр Петербурга перекроют ради Всемирного дня туризма. Карта ограничения движения

В Петербурге в субботу, 25 сентября, из-за мероприятий, посвящённых Всемирному дню туризма, будут перекрывать движение в центре города и изменят маршруты автобусов.

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Перекрывать дороги начали с самого утра: до 18:00 будет не проехать по нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки. В течение дня будут закрывать Благовещенский и Дворцовый мосты, а также Дворцовую набережную.

Автобусы № 7 и 24 пустят в объезд. Ограничения ждут петербуржцев и в воскресенье, подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

264940801
Всемирный день туризма отмечают 27.09.
Напуганы шествием недовольных выборами?
Fenomen
Всё круто, но погода - не та.
karbofos
Прекрасно, просто прекрасно!

Вся суть российского туризма: перекрыть доступ гостям и жителям к местам туризма ради отчета чиновников.

Поэтому туризма с нормальным уровнем сервиса в России никогда не будет.
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