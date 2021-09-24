Всемирный день туризма пустит в объезд центра Петербурга автомобили и автобусы

Первые перекрытия начнутся уже в шесть утра: до 18:00 будет не проехать по нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки. Затем перекроют:
- с 13:20 до 13:55 — Благовещенский мост;
- с 13:50 до 14:20 — Дворцовый мост;
- с 13:45 до 14:20 — Дворцовую набережную;
- с 20:50 до 22:00 — Дворцовый мост и Дворцовую набережную.
Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», в связи с перекрытиями будут изменены трассы двух автобусных маршрутов:
- автобусы № 7 от Наличной улицы проследуют по действующей трассе до 1-й и Кадетской линии В.О., далее по 1-й и Кадетской линии В.О., Университетской набережной, площади Трезини, Благовещенскому мосту, площади Труда, четной стороне Конногвардейского бульвара, Исаакиевской площади, Большой Морской улице, Невскому проспекту с выходом на действующую трассу; обратно поедут по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской, Исаакиевской площади, нечетной стороне Конногвардейского бульвара, площади Труда, Благовещенскому мосту, Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям В.О. с выходом на действующую трассу;
- автобусы № 24 проследуют от Хасанской улицы по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской, Исаакиевской площади, нечетной стороне Конногвардейского бульвара, площади Труда, Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта, 8-й и 9-й линиям В.О. с выходом на действующую трассу; обратно они поедут по действующей трассе до 1-й и Кадетской линиям В.О., далее по 1-й и Кадетской линиям В.О., Университетской набережной, площади Трезини, Благовещенскому мосту, площади Труда, четной стороне Конногвардейского бульвара, Исаакиевской площади, Большой Морской улице, Невскому проспекту с выходом на действующую трассу.
Помимо этого, 25 сентября с 8:00 до 12:00 перекроют движение по дороге к Шалашу Ленина от Приозерной улицы до площади у дороги на Глухое озеро для проведения легкоатлетического забега «Кубок губернатора Санкт‑Петербурга».
В воскресенье, 26 сентября, с утра до вечера будут перекрывать движение транспорта от Крестовского острова до центра Петербурга ради велогонки La Strada. Из-за этого также вносятся изменения в трассы автобусов № 1, 6, 7, 10, 14, 24, 46, 47, 49, 54, 74, 128, 136 и 191, троллейбусов № 1, 7, 9, 10, 11 и 31 и трамваев № 3, 6 и 40.