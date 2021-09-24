Всемирный день туризма пустит в объезд центра Петербурга автомобили и автобусы

Первые перекрытия начнутся уже в шесть утра: до 18:00 будет не проехать по нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки. Затем перекроют:



с 13:20 до 13:55 — Благовещенский мост;

с 13:50 до 14:20 — Дворцовый мост;

с 13:45 до 14:20 — Дворцовую набережную;

с 20:50 до 22:00 — Дворцовый мост и Дворцовую набережную.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», в связи с перекрытиями будут изменены трассы двух автобусных маршрутов: