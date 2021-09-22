Как сообщает 22 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, 25 сентября в связи с проведением мероприятий, посвященных Всемирному дню туризма, перекроют движение:
- с 6:00 до 18:00 — по нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки;
- с 13:20 до 13:55 — по Благовещенскому мосту;
- с 13:50 до 14:20 — по Дворцовому мосту;
- с 13:45 до 14:20 — по Дворцовой набережной;
- с 20:50 до 22:00 — по Дворцовому мосту и Дворцовой набережной.
Также с 0:00 24 сентября до 7:00 25 сентября будет запрещено парковаться по нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки.
С 8:00 до 12:00 25 сентября для проведения легкоатлетического забега «Кубок губернатора Санкт‑Петербурга» будет перекрыто движение по дороге к Шалашу Ленина от Приозерной улицы до площади у дороги на Глухое озеро. Там же с 0:00 24 сентября до 12:00 25 сентября будет запрещена остановка автотранспорта.
В воскресенье, 26 сентября, в Петербурге пройдет велогонка La Strada. В связи с этим будет закрыто движение транспорта:
- с 7:00 до 13:00 — по Южной дороге, Большому Петровскому мосту, улице Савиной, Петровской площади, Петровскому проспекту от Ремесленной улицы до моста Красного Курсанта, съездам с моста Бетанкура на Петровский проспект, мосту Красного Курсанта, Ждановскоу набережной в направлении от моста Красного Курсанта к Большому проспекту П.С., Ждановской улице от Офицерского переулка до Гимназического переулка, Тучкову мосту, Большому проспекту П.С. от Тучкова моста до проспекта Добролюбова, проспекту Добролюбова в направлении от Большого проспекта П.С. к Зоологическому переулку, площади Академика Лихачева, Мытнинской набережной от проспекта Добролюбова до Биржевого моста, Биржевому мосту, набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого моста, Биржевой площади, Университетской набережной, Кадетской и 1-й линиям В.О., Большому проспекту В.О. от Кадетской и 1-й линий В.О. до 6–7-й линий В.О., 2–3-й линиям В.О. от Университетской набережной до Большого проспекта В.О., 4–5-й линиям В.О. от Университетской набережной до Большого проспекта В.О., Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Адмиралтейской и Дворцовой набережным, Эрмитажному мосту, площади Суворова, Троицкому, Прачечному и Верхнему Лебяжьему мостам, набережной Кутузова, Воскресенской и Смольной набережным, улице Смольного, площади Растрелли, Лафонской улице (с сохранением троллейбусного движения), площади Пролетарской Диктатуры (с сохранением троллейбусного движения), Смольному проспекту, Синопской набережной от проспекта Бакунина до Смольной набережной, съездам с Большеохтинского моста на Смольную набережную и с Литейного моста на набережную Кутузова, Невскому проспекту в направлении от Малой Морской улицы к Дворцовому проезду, Мраморному переулку;
- с 7:00 до 15:00 — по набережной Фонтанки от набережной Кутузова до улицы Чайковского, Гагаринской улице от набережной Кутузова до Шпалерной улицы, Академическому переулку, Менделеевской линии, Биржевому проезду, Мошкову, Кричевскому и Водопроводному переулкам, Южной дороге, Северной дороге от набережно Гребного канала до дома 12 по Северной дороге;
- с 6:00 до 23:59 — по проездам вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, Дворцовой площади, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.
Проезжую часть сузят справа:
- с 0:00 23 сентября до 24:00 26 сентября — на Дворцовой набережной в направлении от Эрмитажного моста к Дворцовому мосту, напротив дома 34;
- 26 сентября с 7:00 до 13:00 — на Петровскому проспекте в направлении от Ремесленной улицы к Петровской площади.
Помимо этого, запретят парковаться:
- с 0:00 23 сентября до 24:00 26 сентября — на Петровском проспекте у дома 16, Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда до Сенатской площади, Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до Дворцового моста, Воскресенской набережной от Потемкинской улицы за Водопроводный переулок, Смольной набережной, Смольном проспекте, Лафонской улице, площади Растрелли, улице Смольного, Синопской набережной от съезда с Тульской улицы до проспекта Бакунина, Малой Морской улице от Невского проспекта до дома 7, проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
- 26 сентября с 0:00 до 24:00 — на Северной дороге от набережной Гребного канала до дома 12 по Северной дороге, набережной Гребного канала от дома 10 до Северной дороги, Южной дороге, Воскресенской набережной напротив домов 4 и 6–8 (боковой проезд), улице Савиной, Петровской площади, Петровском проспекте, Ждановской набережной от моста Красного Курсанта до Ждановской улицы, Ждановской набережной от Большого проспекта П.С. до Малого проспекта П.С., проспекте Добролюбова от Провиантской улицы до Тучкова моста, проспекте Добролюбова от улицы Сперанского до Мытнинской набережной, площади Академика Лихачева, Университетской набережной от Кадетской и 1-й линий В.О. до Дворцового моста, Кадетской и 1-й линиях В.О. от Большого проспекта В.О. до Университетской набережной, Большом проспекте В.О., 4–5-й линиях В.О. от Большого проспекта В.О. до Университетской набережной, Адмиралтейской набережной, Суворовской площади, Воскресенской набережной от дома 30 до Потемкинской улицы, Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до съезда на Литейный мост, Смольной набережной от улицы Смольного до съезда на Большеохтинский мост, Синопской набережной от проспекта Бакунина до улицы Моисеенко, Миллионной улице от Мошкова переулка до Дворцовой площади.