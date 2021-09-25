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Пострадавшие при стрельбе в Перми выписываются из больниц, под наблюдением медиков остаются 15 человек

Троих пострадавших при стрельбе в пермском вузе выписали из больниц за прошедшие два дня. Об этом 25 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«На лечении в больницах Пермского края остаются восемь человек в состоянии легкой и средней тяжести. Также нападавший находится в тяжелом состоянии», — заявили в ведомстве.

Еще семеро пациентов находятся на лечении в московских клиниках.

«Фонтанка» писала, что 20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний студент открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, еще 47 пострадали.

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