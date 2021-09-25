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Бросивший коляску с младенцем петербуржец стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело возбудили в отношении отца, забывшего коляску с младенцем в Петербурге

В Петербурге отец стал фигурантом уголовного дела после того, как в нетрезвом уме забыл коляску с младенцем на улице. Малыш остался под присмотром собаки.

Как стало известно «Фонтанке» 25 сентября, накануне возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

23 сентября у ворот детского сада на Дачном проспекте заметили лежащего пьяного мужчину. Рядом с ним стояла коляска с младенцем, за сценой наблюдала собака. Когда полицейские прибыли на место, горожанин исчез. Он вернулся домой в квартиру на проспекте Народного Ополчения, вероятно забыв о том, что выходил на улицу не один.

Четырёхмесячного мальчика передали матери. А отец отправился в отдел полиции, где на него составили административный протокол о «мелком хулиганстве». После возбуждения уголовного дела ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии (1)

266253039
Что за люди эти алкаши? Про ребёнка забыл!!!!!
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