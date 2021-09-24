Пьяный отец оставил у детского сада в Петербурге коляску с младенцем. До приезда полиции её охраняла собака

Коляску с полураздетым младенцем, собакой и пьяным мужчиной, лежащим рядом, нашли петербуржцы у детского сада в Кировском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 24 сентября, сообщение о странной мизансцене поступило в полицию накануне около 11:40. Когда на место приехал наряд полиции, то нашел у дома 31, корпус 1, по Дачному только коляску с малышом. Сотрудники сразу же вызвали скорую для проверки состояния ребенка.



Примерно в это же время в единую службу спасения поступило сообщение от 35-летней жительницы дома на проспекте Народного Ополчения. Она сообщала, что её гражданский муж ушел гулять с их четырехмесячным сыном, а вернулся один. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Женщину успокоили, что с ребенком всё в порядке.

