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Второй за день взрыв газа произошел в России. Вслед за Верхней Пышмой «хлопок» услышали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону взорвался газ в пятиэтажном доме

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме на Магнитогорской улице, 3/1, в Ростове. Об этом 25 сентября сообщает 161.RU.

«В 09:50 в МЧС России поступило сообщение о хлопке предварительно газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, Магнитогорская улица, дом 3/1», — заявили в региональном ГУ МЧС.

В результате повреждена перегородка между квартирами, угрозы обрушения нет. Пострадал 80-летний мужчина, сейчас ему оказывают помощь медики. Из дома эвакуированы 23 человека. На месте работают спасатели.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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«Фонтанка» писала, что утром 25 сентября взрыв газа произошел в квартире в Верхней Пышме. 52-летний хозяин жилища попал в больницу с ожогами 40% тела. МЧС и полиция выясняют подробности произошедшего.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

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Комментарии (1)

Uncle
Вы что, хотите как на Украине где вся инфраструктура развалена? :)))))
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