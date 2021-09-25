Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме на Магнитогорской улице, 3/1, в Ростове. Об этом 25 сентября сообщает 161.RU.

«В 09:50 в МЧС России поступило сообщение о хлопке предварительно газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, Магнитогорская улица, дом 3/1», — заявили в региональном ГУ МЧС.

В результате повреждена перегородка между квартирами, угрозы обрушения нет. Пострадал 80-летний мужчина, сейчас ему оказывают помощь медики. Из дома эвакуированы 23 человека. На месте работают спасатели.

