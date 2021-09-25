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Взрыв газа повредил несколько квартир в доме под Екатеринбургом

Мощный взрыв разбудил жителей дома 18 по Юбилейной улице в Верхней Пышме утром 25 сентября. По предварительным данным, в одной из квартир произошел хлопок бытового газа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В здании обрушились межквартирные перекрытия на первом этаже. До прибытия спасателей из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей. В результате пострадал один человек — хозяин квартиры, где произошел взрыв. В администрации округа уточнили, что повреждены три квартиры.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений возгорания не обнаружено. Выявлены обрушение межквартирных перегородок. Несущие конструкции здания не повреждены. Имеется информация об одном пострадавшем. После обследования подъезда жильцы вернулись в свои квартиры», — заявили в МЧС.

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Как сообщает издание E1.RU, владелец квартиры, 52-летний мужчина, поставил на плиту чайник, больше он ничего не помнит. Он попал в больницу с ожогами 40% тела. Сейчас газ в доме перекрыт. Правоохранители отрабатывают различные версии произошедшего.

«Соседи характеризуют пострадавшего как спокойного, нескандального человека. Более подробные и точные обстоятельства полиция и МЧС устанавливают. Сыщики отрабатывают различные версии случившегося, в том числе связанную с утечкой газа. Пожилой человек мог забыть закрыть кран. Происшествие не носит криминальный характер», — заявили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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Комментарии (2)

266129035
52-летний мужчина - пожилой человек? Да ему до пенсии еще пахать и пахать.
serglaz
вот сколько раз уже поправляли : не бывает у нас взрывов! Был обычный русский хлопОк!
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