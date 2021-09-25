В ведомстве отмечают, что на концерте не соблюдали социальную дистанцию и ходили без медицинских масок, а еще не установили партер. Кроме того, заявку на проведение концерта организаторы ранее направляли, но комитет ее не согласовал из-за эпидемиологических ограничений.

По данным чиновников, один из руководителей клуба «Морзе» точно был в курсе действующих правил, поскольку входит в состав экспертного совета при ведомстве, который занимается вопросами работы отрасли в период ограничительных мер.

Луна (Кристина Герасимова) — украинская певица, исполняющая магнетический поп. Дебютировала в 2016 году с альбомом «Маг-ни-ты», с тех пор записала еще три студийных и два EP.



Концерт в Петербурге, которым Луна открыла новый тур, был назначен еще на июль, но его переносили из-за коронавирусных ограничений. До этого певица выступала в городе 7 мая.

