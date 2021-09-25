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В комитете по культуре возмутились несогласованным концертом певицы Луны в петербургском клубе «Морзе»

Концерт украинской певицы Луны в клубе «Морзе» на территории «Севкабель Порта» был не согласован властями. Об этом 24 сентября заявили в петербургском комитете по культуре.

В ведомстве отмечают, что на концерте не соблюдали социальную дистанцию и ходили без медицинских масок, а еще не установили партер. Кроме того, заявку на проведение концерта организаторы ранее направляли, но комитет ее не согласовал из-за эпидемиологических ограничений.

По данным чиновников, один из руководителей клуба «Морзе» точно был в курсе действующих правил, поскольку входит в состав экспертного совета при ведомстве, который занимается вопросами работы отрасли в период ограничительных мер.

Луна (Кристина Герасимова) — украинская певица, исполняющая магнетический поп. Дебютировала в 2016 году с альбомом «Маг-ни-ты», с тех пор записала еще три студийных и два EP.

Концерт в Петербурге, которым Луна открыла новый тур, был назначен еще на июль, но его переносили из-за коронавирусных ограничений. До этого певица выступала в городе 7 мая.

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Комментарии (6)

Редиска Здесь
Граждане, кто вам разрешил дышать?! Без разрешения!
(Здесь восклицательный знак означает восклицание, и не имеет отношения к малоизвестным блоггерам).
262224921
Электорат не должен развлекаться и радоваться жизни !
RemyMartin
Я вот тут, извините за подробности, недавно ватер-клозет посетил, теперь одолевают сомнения - может надо было согласовать посещение с каким-нибудь Роскомтуалетом и Комитетом мэрии по дефикации?
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