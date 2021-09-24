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Саратов объявляет войну коронавирусу. Все школы уходят на дистанционку

Саратовские школы переходят на дистанционное обучение

В Саратове все школы и учреждения дошкольного образования переходят на дистанционную работу из-за угрозы распространения коронавируса. Эти меры начнут действовать 27 сентября и продлятся две недели — до 11 октября.

Как 24 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую мэрию, предложил эту идею заместитель главного санитарного врача по области. Дело в «превышении эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемости населения коронавирусом».

По данным агентства, всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 86 967 случаев заражения коронавирусом, в том числе рекордные 289 за минувшие сутки. Скончались за время пандемии 2 820 пациентов с COVID-19, выздоровели 79 441.

Петербургские школы тоже начинают уходить на дистанционку. В начале недели так работали 67 классов в 37 школах, а 24 сентября стало известно о переводе на удаленное обучение еще 101 класса в 58 учреждениях.

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Комментарии (2)

Павел Михайлов
На лицо борьба со здравым смыслом, а не ковидом.
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