Саратов объявляет войну коронавирусу. Все школы уходят на дистанционку

В Саратове все школы и учреждения дошкольного образования переходят на дистанционную работу из-за угрозы распространения коронавируса. Эти меры начнут действовать 27 сентября и продлятся две недели — до 11 октября.
Как 24 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую мэрию, предложил эту идею заместитель главного санитарного врача по области. Дело в «превышении эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемости населения коронавирусом».
По данным агентства, всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 86 967 случаев заражения коронавирусом, в том числе рекордные 289 за минувшие сутки. Скончались за время пандемии 2 820 пациентов с COVID-19, выздоровели 79 441.
Петербургские школы тоже начинают уходить на дистанционку. В начале недели так работали 67 классов в 37 школах, а 24 сентября стало известно о переводе на удаленное обучение еще 101 класса в 58 учреждениях.