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В Нижнем Новгороде нашли брошенную коляску с младенцем. Родителей ищут

Полиция ищет родителей, которые бросили коляску с младенцем в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прохожие обнаружили оставленную на Мончегорской улице коляску, в которой лежал младенец. Вскоре на место прибыла полиция, сообщает 24 сентября РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.

Ребенок был в порядке, его увезли в больницу. Родителей ищут, а материал передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Полиция продолжает разбираться со случаем.

В Петербурге в тот же день произошла похожая история: коляску с полураздетым младенцем, собаку и пьяного мужчину, лежащего рядом, нашли горожане у детского сада. В отношении петербуржца составили протокол о мелком хулиганстве.

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