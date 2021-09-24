В Нижнем Новгороде нашли брошенную коляску с младенцем. Родителей ищут

В Нижнем Новгороде прохожие обнаружили оставленную на Мончегорской улице коляску, в которой лежал младенец. Вскоре на место прибыла полиция, сообщает 24 сентября РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.



Ребенок был в порядке, его увезли в больницу. Родителей ищут, а материал передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Полиция продолжает разбираться со случаем.



В Петербурге в тот же день произошла похожая история: коляску с полураздетым младенцем, собаку и пьяного мужчину, лежащего рядом, нашли горожане у детского сада. В отношении петербуржца составили протокол о мелком хулиганстве.

