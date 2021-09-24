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Цена нефти Brent превысила $78 за баррель впервые за три года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 года на лондонской бирже ICE достигла $78,01 за баррель. Об этом 24 сентября свидетельствуют данные на 19:33 по московскому времени.

Как пишет ТАСС, цена Brent превысила $78 за баррель впервые с октября 2018 года.

Нефть марки WTI подорожала до $73,98 за баррель.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal, аналитики Marex объясняют рост цен на нефть увеличением показателей импорта из Японии. При этом специалисты считают, что спрос пока остается достаточно умеренным.

Кроме того, накануне сообщалось, что рынок поддержали сообщения о том, что Китай смог сдержать новую волну распространения коронавируса.

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Комментарии (4)

Skazochny
Слава богу цена нефти у нас никак не связана с АЗС
Cвифт
.... то ли ещё будет.
--- Азия не оставляет Европе шансов: Китай снова скупает СПГ — из-за нехватки угля.
... и всё это тянет за собой нефть.
Valer_Kulik
Ну, заживем теперь!
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