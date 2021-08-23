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Цена нефти выросла на 5% после семидневного падения

Цена североморской нефти марки Brent выросла более чем на 5% в ходе торгов 23 августа. После семидневного падения она вернулась к отметкам середины прошлой недели.

По данным на 18:03 мск, ноябрьский фьючерс на поставку Brent подорожал на 5,41% к старту торгов, до 68,25 доллара за баррель. На этом уровне котировки последний раз находились 18 августа.

До этого цена нефти снижалась семь торговых сессий подряд. По итогам прошлой недели она потеряла 7,7%.

Как отмечает «Интерфакс», в понедельник, 23 августа, рынок поддержали сообщения о том, что Китай смог сдержать новую волну распространения коронавируса.

На этой неделе рынок будет внимательно следить за ежегодным экономическим симпозиумом в Джексон-Хоуле, который пройдет 26–28 августа. Ожидается, что на нем выступит глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Инвесторы надеются, что он скажет, когда американский ЦБ начнет сворачивать программу выкупа активов. Кроме того, они в ожидании очередной встречи представителей стран ОПЕК+, которая назначена на 1 сентября.

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Комментарии (3)

Danik
Да вот и бензин перевалил через 50 рублей за литр. Наверно, именно после подоражания нефть и покупали на этих нпз.
266211990
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты два-два-02 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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