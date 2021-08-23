Цена нефти выросла на 5% после семидневного падения

Цена североморской нефти марки Brent выросла более чем на 5% в ходе торгов 23 августа. После семидневного падения она вернулась к отметкам середины прошлой недели.



По данным на 18:03 мск, ноябрьский фьючерс на поставку Brent подорожал на 5,41% к старту торгов, до 68,25 доллара за баррель. На этом уровне котировки последний раз находились 18 августа.

До этого цена нефти снижалась семь торговых сессий подряд. По итогам прошлой недели она потеряла 7,7%.

Как отмечает «Интерфакс», в понедельник, 23 августа, рынок поддержали сообщения о том, что Китай смог сдержать новую волну распространения коронавируса.