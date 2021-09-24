В Ташкенте мальчика избили за то, что он русский. Родители хулиганов посоветовали его бабушке «езжать в свою Россию»

В столице Узбекистана три ровесника побили восьмилетнего русского мальчика. Свои действия они сопровождали криками «Урус!» (в переводе с тюркского — русский).



«Я увидела в окно, как внук лежит на земле. Я бегу к внуку — у него всё лицо в пыли, и он сильно плакал. Те дети отошли, смеялись», — цитирует 24 сентября бабушку мальчика RT.



Женщина хотела поговорить с родителями хулиганов, но мать одного из них сказала ей: «Езжай в свою Россию». К ссоре подключились мама пострадавшего ребенка и отец одного из обидчиков. Мужчина, по словам бабушки, начал обвинять ее в том, что она избила его детей.