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В Ташкенте мальчика избили за то, что он русский. Родители хулиганов посоветовали его бабушке «езжать в свою Россию»

В Узбекистане русского мальчика побили на национальной почве

В столице Узбекистана три ровесника побили восьмилетнего русского мальчика. Свои действия они сопровождали криками «Урус!» (в переводе с тюркского — русский).

«Я увидела в окно, как внук лежит на земле. Я бегу к внуку — у него всё лицо в пыли, и он сильно плакал. Те дети отошли, смеялись», — цитирует 24 сентября бабушку мальчика RT.

Женщина хотела поговорить с родителями хулиганов, но мать одного из них сказала ей: «Езжай в свою Россию». К ссоре подключились мама пострадавшего ребенка и отец одного из обидчиков. Мужчина, по словам бабушки, начал обвинять ее в том, что она избила его детей.

Как сообщает РИА Новости, полиция Ташкента составила на участников конфликта протокол по статье «мелкое хулиганство». «Между четырьмя жителями Учтепинского района Ташкента произошел конфликт, в ходе которого обе стороны высказывали в адрес друг друга оскорбления. Причиной конфликта послужила ссора между их детьми. После инцидента одна из ее участниц обратилась с заявлением в УКД ОВД Учтепинского района», — рассказали в ведомстве.

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Комментарии (31)

Ref
Забыли как русские им Ташкент после землетрясения восстанавливали...
AndrewBarsik
Я тоже советую мальчику ехать в Россию. Все наши "союзники" по СНГ и ОДКБ для оправдания своих провалов в экономике причины всех бед сваливают на период "русской оккупации". А невольными и безвинными жертвами этой стратегии являются русские, оставшиеся в этих странах. Ради реализации бредовых геополитических амбиций усилия внешнеполитического ведомства и спецслужб направлены на изобличение русофобии в Прибалтике. А о трагической судьбе русских в средней Азии и Закавказье, да и в самой России на северном Кавказе стыдливо умалчивается.
syshsun
Жаль у нас нет таких родителей,которые бы обьяснили обезьянам,где им самое место.
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