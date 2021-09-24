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«Человечество может не выдержать». Гинцбург призвал сделать выводы из пандемии

Гинцбург заявил, что люди должны иметь план на случай новой пандемии

Глава НИЦ Гамалеи заявил, что человечество может не выдержать нового нашествия микроорганизмов. Об этом 24 сентября сообщает РИА Новости.

«Эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто не выдержать», — сказал Александр Гинцбург в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.

По его словам, людям необходимо сделать выводы из ситуации с коронавирусом и иметь план на случай новой пандемии.

Глава НИЦ Гамалеи уверен, что дальнейшая ситуация с коронавирусом будет зависеть от эволюции возбудителя. При этом Гинцбург заметил, что сделать точный прогноз могут только «Господь Бог и Чарльз Дарвин».

Гинцбург сегодня также поделился своими соображениями, почему «Спутник V» не спешат признавать в мире.

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Комментарии (8)

07A
Разумные будут прививаться каждые полгода, остальные уйдут! И пенсии вырастут!
guess
Человечество если чего и не выдержит, то вот таких проходимцев-почвоведов, поклоняющихся золотому тельцу. Выдающие тошнотворные речи, которым в этой стране верят разве только необразованные домохозяйки. Как не было год назад в ваших речах и призывах ничего от медицины, так и нет до сих пор, только все абсурднее завирания. Эти новоявленные учёные думают урвать ибо им пообещали кусочек пирога - от глобалисткого проекта по превращению людей, с помощью высокотехнологических вливаний в подконтрольный товар, от планов к переходу к единому правительству, тотальной слежке. Но система, придёт время, сожрет своих же приспешников. Ибо никто с вами, пешками, делится не будет. Это закон жизни и истории.
А мы, как-нибудь постоим за себя! И без ваших целебных водиц
Thunder
Ну если так подумать - нам еще очень повезло, что корона не действует так, как в фильмах про апокалипсис. Ведь если на миг предположить, что вирус Нипах начнет распространяться так же стремительно и воздушно-капельным путем - нам реально всем кранты, а выжившие будут прятаться по пещерам или ходить в скафандрах
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