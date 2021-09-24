«Человечество может не выдержать». Гинцбург призвал сделать выводы из пандемии

Глава НИЦ Гамалеи заявил, что человечество может не выдержать нового нашествия микроорганизмов. Об этом 24 сентября сообщает РИА Новости.



«Эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто не выдержать», — сказал Александр Гинцбург в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.



По его словам, людям необходимо сделать выводы из ситуации с коронавирусом и иметь план на случай новой пандемии.



Глава НИЦ Гамалеи уверен, что дальнейшая ситуация с коронавирусом будет зависеть от эволюции возбудителя. При этом Гинцбург заметил, что сделать точный прогноз могут только «Господь Бог и Чарльз Дарвин».

