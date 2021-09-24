Гинцбург: Эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» превышает 83%

Эффективность вакцины «Спутник V» против «дельта»-штамма коронавируса составляет от 83% до 94%. Об этом 24 сентября заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в прямом эфире Российского еврейского конгресса.



Он отметил, что этот показатель у зарубежных препаратов Moderna и Pfizer гораздо ниже и составляет менее 50%.



«Тот подход, который был использован в [вакцинах компаний] Moderna и Pfizer, по своей эффективности по отношению к защите от «дельта»-штамма гораздо хуже работает. Там эффективность, не по нашим данным, а по данным тех Минздравов, на территории которых используются данные вакцинные препараты, — от 40% до 50%. Тогда как эффективность «Спутника V» против «дельта»-штамма на сегодняшний день составляет, по разным данным, от 83% до 94%», — приводит слова Гинцбурга ТАСС.

