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Гинцбург: Эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» превышает 83%

Эффективность вакцины «Спутник V» против «дельта»-штамма коронавируса составляет от 83% до 94%. Об этом 24 сентября заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в прямом эфире Российского еврейского конгресса.

Он отметил, что этот показатель у зарубежных препаратов Moderna и Pfizer гораздо ниже и составляет менее 50%.

«Тот подход, который был использован в [вакцинах компаний] Moderna и Pfizer, по своей эффективности по отношению к защите от «дельта»-штамма гораздо хуже работает. Там эффективность, не по нашим данным, а по данным тех Минздравов, на территории которых используются данные вакцинные препараты, — от 40% до 50%. Тогда как эффективность «Спутника V» против «дельта»-штамма на сегодняшний день составляет, по разным данным, от 83% до 94%», — приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Как сообщалось ранее, ученые Национального университета Кордовы установили, что российская вакцина «Спутник V» эффективнее против штамма коронавируса «дельта», чем препараты AstraZeneca и Sinopharm.

Всемирная организация здравоохранения отнесла «дельта»-штамм коронавируса к «вызывающим озабоченность». Этот вариант COVID вдвое заразнее изначального и продолжает мутировать. Опасность также представляют штаммы «альфа», «бета» и «гамма».

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Комментарии (8)

olla
гинцбург ляпает уверенно. Клёвый тип. Остап Бендер нашего времени, граф Калиостро и Вольф Мессинг в одном лице))
Leo.S
Выборы прошли, снова шарлатан-почвовед активизировался со своей жижей
lenaF
Это 83% против чего — против симптоматического ковида или против средне-тяжелого? Или против ОРИТ? И через какое время после введения второй дозы — через 2-3 недели, т.е. на пике?
И откуда такие данные о Pfizer и о Moderna? У них так-то, по данным американских исследований, для дельты от средне-тяжелого течения эффективность 88,8% у Pfizer и 96,3% у Moderna.
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