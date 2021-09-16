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Ученые доказали высокую эффективность «Спутника V» против «дельта»-штамма коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» эффективнее против штамма коронавируса «дельта», чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. Об этом 16 сентября сообщила газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы.

Ученые рассмотрели 309 образцов плазмы людей, переболевших COVID-19, а также привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V».

«Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы «Спутника V» и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)», — следует из исследования.

Всемирная организация здравоохранения отнесла «дельта»-штамм коронавируса к «вызывающим озабоченность». Этот вариант COVID вдвое заразнее изначального и продолжает мутировать. Опасность также представляют штаммы «альфа», «бета» и «гамма».

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Комментарии (3)

260835951
Кто такая кордова?Это типа хасипетовки?!
Аппаратчик мокрой классификации
"сообщила газета La Nacion" - всемирно-известный журнал "ланцет" больше не в фаворе.. :)))
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