Ученые доказали высокую эффективность «Спутника V» против «дельта»-штамма коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» эффективнее против штамма коронавируса «дельта», чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. Об этом 16 сентября сообщила газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы.



Ученые рассмотрели 309 образцов плазмы людей, переболевших COVID-19, а также привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V».

«Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы «Спутника V» и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)», — следует из исследования.