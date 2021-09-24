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Кто представит Петербург в Госдуме по партийным спискам

Центризбирком подвёл итоги выборов в Государственную думу, в том числе и результат голосования по партийным спискам. Как выяснила «Фонтанка», Петербург помимо восьми избранных по округам восьми депутатов в Думе представят ещё пятеро.

В частности, как сообщили «Фонтанке» в «Единой России», два мандата получили участники списка в Петербурге: это Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа, и Вячеслав Макаров, спикер прошлого созыва городского Заксобрания. Пиотровский не ответил на вопрос «Фонтанки», откажется ли он от мандата, в партии же надеются, что это произойдёт и тогда в Думу попадёт обладатель другой известной фамилии — Сергей Боярский.

От «Справедливой России» в Думе, как и в прошлом созыве, будет заседать Олег Нилов, сообщили в пресс-службе партии. От КПРФ Петербург и Ленинградскую область в ГД представит бывший глава межрегионального профсоюза работников ОАО «Кировский завод» Сергей Пантелеев.

Также достался мандат координатору петербургского отделения «Новых людей» 25-летней Ксении Горячевой.

От региональной группы ЛДПР в Петербурге не будет в Думе никого, сообщили «Фонтанке» в партии.

Ранее «Фонтанка» писала, что по округам в Госдуму избрались единороссы Михаил Романов (211-й округ), Александр Тетердинко (212-й округ), Евгений Марченко (213-й округ), Николай Цед (215-й округ), Сергей Соловьев (216-й округ), Виталий Милонов (218-й округ), а также эсер Елена Драпеко (214-й округ) и представитель Партии Роста Оксана Дмитриева (217-й округ).

Выборы в Государственную думу проходят по смешанной системе: половина депутатов избирается по округам, половина — по партийным спискам.
Всего в новой Думе по итогам голосования «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

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Комментарии (3)

Skazochny
народ не признаёт эти выборы.
260965961
Михаил Романов - абсолютно нарисованный депутат. За абсолютную послушность и честность для любой власти в отмывании этой властью бюджетных денег - Матвиенко, Полтавченко. Теперь - Беглову (хорошо зарекомендован Беглову его предшественниками). Характерно для нынешней власти, что "сын офицера". Что Чубайс (Анатолий), Гайдар, и прочие собчаки и путины. Впервые про него узнала, когда он утром 19.09.2021 г. наклеил в нашем подъезде свой рекламный листок. За это одно его следует исключить из депутатов ГД. Но население СПб сидит на диванах(((
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