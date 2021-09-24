Кто представит Петербург в Госдуме по партийным спискам

В частности, как сообщили «Фонтанке» в «Единой России», два мандата получили участники списка в Петербурге: это Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа, и Вячеслав Макаров, спикер прошлого созыва городского Заксобрания. Пиотровский не ответил на вопрос «Фонтанки», откажется ли он от мандата, в партии же надеются, что это произойдёт и тогда в Думу попадёт обладатель другой известной фамилии — Сергей Боярский.
От «Справедливой России» в Думе, как и в прошлом созыве, будет заседать Олег Нилов, сообщили в пресс-службе партии. От КПРФ Петербург и Ленинградскую область в ГД представит бывший глава межрегионального профсоюза работников ОАО «Кировский завод» Сергей Пантелеев.
Также достался мандат координатору петербургского отделения «Новых людей» 25-летней Ксении Горячевой.
От региональной группы ЛДПР в Петербурге не будет в Думе никого, сообщили «Фонтанке» в партии.
Ранее «Фонтанка» писала, что по округам в Госдуму избрались единороссы Михаил Романов (211-й округ), Александр Тетердинко (212-й округ), Евгений Марченко (213-й округ), Николай Цед (215-й округ), Сергей Соловьев (216-й округ), Виталий Милонов (218-й округ), а также эсер Елена Драпеко (214-й округ) и представитель Партии Роста Оксана Дмитриева (217-й округ).