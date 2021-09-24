Учёный из США спрогнозировал, что «дельта» — это последний агрессивный вариант COVID-19

«Есть несколько вариантов вирусов, они могут быть заразными и поддающимися вакцинам либо они могут ускользать от действия вакцин, но они теряют свою заразность. Такое произошло с «альфа»-, «бета»- и «гамма»-вариантами. Сейчас мы имеем дело исключительно с заразным вариантом «дельта». Я всё же полагаю, что это последний агрессивный вариант коронавируса, и в дальнейшем пандемия должна пойти на угасание», — цитирует заявление Шармана 24 сентября «Интерфакс».

Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман выразил мнение, что вариант коронавируса «дельта» с увеличением числа вакцинированных потеряет свою заразность, и пандемия пойдет на спад. Он считает, что «дельта» — это последний агрессивный вариант COVID-19.

По словам учёного, к примеру, южноафриканский вариант является устойчивым к вакцинам, но вместе с тем он менее заразен. «Дельта»-вариант вытеснил своих предшественников, оказавшись более контагиозным. «Пока идёт угасание «дельта»-варианта, но в будущем в случае низкой доли вакцинированного населения можно ждать появления других вариантов», — добавил Шарман.



В то же время он призвал не путать штаммы и варианты вируса. По словам учёного, у штаммов другая качественная характеристика. Ими можно назвать вирусы, которые циркулировали в 2003 и в 2012 годах и вызывали крупные эпидемии атипичной пневмонии в Юго-Восточной Азии. При этом на фоне недостаточных темпов вакцинации коронавирус мутирует, вызывая не штаммы, а новые варианты.

Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным Роспотребнадзора, «дельта»-вариант коронавируса за пару месяцев в России вытеснил все остальные варианты.

