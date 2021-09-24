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Чистяков о провале сборной России на Евро-2020: Было видно, что ребятам не всё равно. А это самое главное

Защитник футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Чистяков в интервью «Фонтанке» рассказал, почему для него было бы важно играть за сборную России, даже несмотря на провал на Евро-2020.

— Конечно, я расстроился, когда меня не взяли в сборную на Евро-2020. Но я понимал, что если будут сидеть и расстраиваться, лучше себе не сделаю. Нужно было продолжать работать и ждать нового шанса. Смотрел матчи по телевизору. Ребята старались, молодцы. По самоотдаче вопросов никаких. То, что не получилось выйти из группы, — это футбол. Не мне судить. Но было видно, что им не всё равно. А это самое главное.

— Когда пошла волна народного гнева, не почувствовали облегчения, что вы под неё не попали?

— Не, не было такого. Наоборот. Пусть ты и проиграл, но ты был там, ты участвовал в чемпионате Европы.

— Удивило назначение Карпина на место Черчесова?

— Валерий Георгиевич очень хороший тренер и человек. Поэтому я рад был за него. В сборной при нем всё изменилось. У каждого тренера свой подход к игрокам, к тренировочному процессу. Карпин больше с нами общается, где-то даже по-приятельски. Пошутить может. Но в тренировочном процессе он серьёзен и нацелен на работу.

Читайте полную версию интервью с Дмитрием Чистяковым на «Фонтанке» здесь.

Дмитрий Чистяков родился в городе Пикалево Ленинградской области 13 января 1994 года. Начинал в местных спортивных командах, после чего перебрался в академию «Зенита». В 2016 покинул петербургский клуб, так и не сыграв ни одного матча в основе. Играл за «Мику» из Армении, «Шинник», «Томбов» и «Ростов». В 2020 году перешел в «Зенит» из ростовской команды на правах аренды в 2021-м подписал полноценный контракт с петербуржцами.

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Комментарии (1)

07A
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