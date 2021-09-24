Чистяков о провале сборной России на Евро-2020: Было видно, что ребятам не всё равно. А это самое главное

— Конечно, я расстроился, когда меня не взяли в сборную на Евро-2020. Но я понимал, что если будут сидеть и расстраиваться, лучше себе не сделаю. Нужно было продолжать работать и ждать нового шанса. Смотрел матчи по телевизору. Ребята старались, молодцы. По самоотдаче вопросов никаких. То, что не получилось выйти из группы, — это футбол. Не мне судить. Но было видно, что им не всё равно. А это самое главное.



— Когда пошла волна народного гнева, не почувствовали облегчения, что вы под неё не попали?

