Чистяков о провале сборной России на Евро-2020: Было видно, что ребятам не всё равно. А это самое главное

— Конечно, я расстроился, когда меня не взяли в сборную на Евро-2020. Но я понимал, что если будут сидеть и расстраиваться, лучше себе не сделаю. Нужно было продолжать работать и ждать нового шанса. Смотрел матчи по телевизору. Ребята старались, молодцы. По самоотдаче вопросов никаких. То, что не получилось выйти из группы, — это футбол. Не мне судить. Но было видно, что им не всё равно. А это самое главное.
— Когда пошла волна народного гнева, не почувствовали облегчения, что вы под неё не попали?
— Не, не было такого. Наоборот. Пусть ты и проиграл, но ты был там, ты участвовал в чемпионате Европы.
— Удивило назначение Карпина на место Черчесова?
— Валерий Георгиевич очень хороший тренер и человек. Поэтому я рад был за него. В сборной при нем всё изменилось. У каждого тренера свой подход к игрокам, к тренировочному процессу. Карпин больше с нами общается, где-то даже по-приятельски. Пошутить может. Но в тренировочном процессе он серьёзен и нацелен на работу.
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