Предприниматель показал ФСБ веселье, пошутив на Литейном. Далеко уйти ему не дали

Как стало известно «Фонтанке» 24 сентября, накануне ночью оператор службы «112» принял звонок от мужчины, предупредившего об угрозе взрыва. Искать бомбу он отправил под бок ФСБ на Литейный проспект, «заминировав» дом 3. Там, к примеру, размещают курсантов Михайловской военной академии, со стороны Шпалерной находится военная прокуратура, но звонивший свой интерес не конкретизировал.



Проверка была незамедлительной и не совсем безрезультатной. Бомба не найдена, зато нашёлся «подрывник» — он, похоже, подсматривал. На улице Пестеля полицейские задержали 40-летнего жителя областной деревни Харевщина. Он представился индивидуальным предпринимателем и вынужден был отдать телефон, с номера которого поступило предупреждение.



Отвечать за шутку мужчине предстоит по статье 207 УК — заведомо ложное сообщение об акте терроризма.



В три часа дня уже ФСБ передала полиции электронное письмо, в котором некий Александр обещал взорвать ТЦ «Балтийский» на Васильевском острове и просил спасать людей. Из здания эвакуировались 160 человек, к семи часам вечера они вернулись на рабочие места.



Примерно в это же время взрывоопасное искали в салоне красоты на Пулковской улице. «Забаву» «минировали» с мобильного телефона, проверка помещения заняла не больше пяти минут. Тех, кто предположительно отправил на перекур шестерых работников сферы красоты, нашли во Всеволожском районе Ленобласти. Задержаны 29-летний приезжий из Узбекистана и 37-летний уроженец Украины. Последний получил гражданство РФ, но в Петербурге не зарегистрирован — в посёлке Свердлова он обитает в бытовке у дачного домика.



Оба получили протоколы о мелком хулиганстве, в перспективе — уголовная статья.

