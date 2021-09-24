За четверг, 23 сентября, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 390 аварий. В них пострадали 14 человек и трое погибли. В Тихвинском районе после ДТП в больницу увезли сразу четверых.



Как стало известно «Фонтанке», около 20:40 на 479-м километре автодороги А-114 Вологда — Новая Ладога столкнулись автомобили Skoda Octavia, Renault Arkana и Hyundai Starex. 31-летний житель Петербурга на «Шкоде» выехал на встречную полосу для обгона, но не справился с управлением и столкнулся со встречным «Рено» под управлением 64-летнего жителя Волосовского района. От удара «Рено» отбросило на противоположную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом «Хёндэ», за рулем которого был 63-летний житель Тихвинского района.