За четверг, 23 сентября, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 390 аварий. В них пострадали 14 человек и трое погибли. В Тихвинском районе после ДТП в больницу увезли сразу четверых.
Как стало известно «Фонтанке», около 20:40 на 479-м километре автодороги А-114 Вологда — Новая Ладога столкнулись автомобили Skoda Octavia, Renault Arkana и Hyundai Starex. 31-летний житель Петербурга на «Шкоде» выехал на встречную полосу для обгона, но не справился с управлением и столкнулся со встречным «Рено» под управлением 64-летнего жителя Волосовского района. От удара «Рено» отбросило на противоположную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом «Хёндэ», за рулем которого был 63-летний житель Тихвинского района.
В результате аварии пострадали четыре человека. Двоих — 53-летнюю жительницу Кингисеппского района и водителя «Рено» — госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщину поместили в реанимацию. Водителя «Шкоды» и 59-летнюю жительницу Волосовского района доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.
Всего за минувшие сутки, по данным УГИБДД, в Ленобласти произошло 60 ДТП, в пяти из которых пострадали люди. В Петербурге зафиксировали 330 дорожных аварий, из которых с пострадавшими было семь. На петербургских дорогах травмы получили 5 человек, еще двое погибли. В области было ранено 9 человек и погиб один. Детей ни среди пострадавших, ни среди жертв нет.