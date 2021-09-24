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Водитель «Лады» ехал по трамвайной «выделенке» на Бухарестской и приехал в мост. Спасти не смогли

Водитель погиб, разбившись о железнодорожный мост на Бухарестской улице

Смертельное ДТП произошло вечером 23 сентября во Фрунзенском районе Петербурга. Автомобилист разбился об опору железнодорожного моста.

Как стало известно «Фонтанке», около 19:10 неустановленный водитель на автомобиле ВАЗ-2110, принадлежащем 46-летнему петербуржцу, двигаясь по выделенным трамвайным путям на Бухарестской улице от Касимовской улицы к улице Салова, врезался в опору железнодорожного моста. В результате пострадал сам автомобилист. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти.

Мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы и другие травмы. Спасти его не смогли.

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Комментарии (4)

AGP
Может, наоборот, от Салова в сторону Касимовской пилил?
Ещё как-то могу понять, когда ушлёпки редко, правда, но гоняют по выделенке в обе стороны в час пик, когда пробки, но вечером...
f0ntan
Этот ж/д мост у м. Волковская находится в створе Волковского проспекта, а не Бухарестской улицы. И Волковский проспект уходит по обе стороны от этого ж/д моста, на север и юг - вдоль реки Волковки и кладбищ
Марат Капранов
Не сочтите за злобность, но вполне вероятно, что гибель этого человека спасла жизни многим другим людям.
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