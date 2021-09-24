Водитель «Лады» ехал по трамвайной «выделенке» на Бухарестской и приехал в мост. Спасти не смогли

Смертельное ДТП произошло вечером 23 сентября во Фрунзенском районе Петербурга. Автомобилист разбился об опору железнодорожного моста.
Как стало известно «Фонтанке», около 19:10 неустановленный водитель на автомобиле ВАЗ-2110, принадлежащем 46-летнему петербуржцу, двигаясь по выделенным трамвайным путям на Бухарестской улице от Касимовской улицы к улице Салова, врезался в опору железнодорожного моста. В результате пострадал сам автомобилист. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти.
Мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы и другие травмы. Спасти его не смогли.