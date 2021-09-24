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Экипажу разбившегося на Камчатке Ка-27 не удалось выжить

Все члены экипажа разбившегося на Камчатке вертолёта погибли

По предварительным данным, экипаж вертолёта Ка-27, который разбился накануне, в четверг, на Камчатке, не выжил. Об этом 24 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в авиационных службах.

«По предварительной информации, после осмотра места крушения с воздуха, выживших нет», — сказал собеседник агентства.

«Фонтанка» писала, что вертолёт Ка-27 ФСБ жёстко сел в районе горы Острой вечером 23 сентября. Позже стало известно, что воздушное судно совершало учебный полёт. Тогда же прозвучало предположение о том, что на борту находились три человека.

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Комментарии (5)

Skazochny
техника с советских времён... деньги на ремонты и запчасти естественно спилины...
chip1
Вертолет ФСБ и учебный полет? Быстрее всего на рыбалку летали, рыба сейчас идет, ну и не вписались в сопочку...
266084175
С июня 21 года-L410 два, Иркутск и Кузбасс-парашютисты, Ан 26 пассажирские -два, Камчатка и Хабаровск-,Военные -Ил112 Кубинка и Бе200-Турция , вертолеты- Ми8 Камчатка и Ка27 Камчатка.
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