Экипажу разбившегося на Камчатке Ка-27 не удалось выжить

По предварительным данным, экипаж вертолёта Ка-27, который разбился накануне, в четверг, на Камчатке, не выжил. Об этом 24 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в авиационных службах.



«По предварительной информации, после осмотра места крушения с воздуха, выживших нет», — сказал собеседник агентства.



«Фонтанка» писала, что вертолёт Ка-27 ФСБ жёстко сел в районе горы Острой вечером 23 сентября. Позже стало известно, что воздушное судно совершало учебный полёт. Тогда же прозвучало предположение о том, что на борту находились три человека.

