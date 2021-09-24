Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 24 сентября, малотоннажную грузовую машину остановили во дворе дома 14, корпус 1, по улице Подвойского. После того, как наркополицейские при поддержке бойцов подразделения «Гром» блокировали «Хёндэ», они нашли в салоне не только 29-летнего петербуржца, но и его жену и мать.

КОНи со спецназом остановили в Невском районе минивэн «Хендэ». В салоне нашли столько пакетов, что могло показаться, что семья сделала массовую закупку продуктов. Водитель же заявил, что это наркотики весом около 7 килограммов для личного потребления.

Помимо людей, в иномарке нашлись почти все самые распространенные у зависимых наркотики, рассованные по пакетам.



Сам водитель рассказал, что забрал 7 килограммов из закладок в земле, а дальше собирался оставить их для собственного потребления. Однако, как выяснили полицейские, мужчина не только ошибся с весом — в пакетах оказалось 10 килограммов, но и слукавил, говоря об их судьбе. Водителя считают причастным к группе, которая распространяет запрещенное через интернет-магазин в даркнете. Он, по версии следствия, осуществлял развозку и закладку в тайники заказанных наркотиков, в том числе и за пределами Петербурга.



В отношении водителя микроавтобуса следователем УМВД России по Невскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических и психотропных средств). Устанавливаются иные лица, причастные к организации противоправной деятельности.



Наркокурьер задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Его родственники проходят по уголовному делу свидетелями.

