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В жизни, как в кино. Актер Дэниел Крейг получил воинское звание, как у Джеймса Бонда

Дэниел Крейг стал почетным командующим британского Королевского флота

Английскому актеру Дэниелу Крейгу присвоили звание, которое носит его экранное воплощение — агент Джеймс Бонд. Теперь Крейг — почетный командующий Королевского флота Великобритании, говорится в сообщении, опубликованном 23 сентября на сайте британского Королевского ВМФ.

Отмечается, что назначение — это признание того, что актер лично поддерживает вооруженные силы Британии. Кроме того, оно связывает Крейга с наследием, «созданным под видом вымышленного британского агента секретной службы».

Актер заявил, что считает звание большой честью. Он получил его незадолго до премьеры нового фильма о Бонде — «Нет времени умирать». В нем Крейг в пятый — и последний — раз предстанет в образе легендарного агента. В кинотеатрах Великобритании лента выйдет 30 сентября, а в России — 7 октября.

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Комментарии (4)

mjaroslav
Уважаемый автор статьи! Звание Commander во флоте Великобритании, это не "командующий"! Если попробовать транспонировать это звание на русский, то это будет... Капитан второго ранга, или подполковник.
Гоша Белградский
Поеду в Мехико. Понастальгирую по местам его "боевой "славы...
Анатолий Смирнов
Командующий, говорите? Ну-ну. Раз он почётный командующий, значит, будет с Лизаветой в очередь командовать, он - по чётным, старушка - по нечётным. Вообще-то Бонд из Royal Navy всегда носил звание commander, что по табели о рангах соответствует капитану 2 ранга, то есть подполковнику. А очень начитанные и просвещенные фонтанные гастеры-понаехи сделали из старины 007 целого командующего (или подобрали у кого-то тоже очень умного).
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