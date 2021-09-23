В жизни, как в кино. Актер Дэниел Крейг получил воинское звание, как у Джеймса Бонда

Английскому актеру Дэниелу Крейгу присвоили звание, которое носит его экранное воплощение — агент Джеймс Бонд. Теперь Крейг — почетный командующий Королевского флота Великобритании, говорится в сообщении, опубликованном 23 сентября на сайте британского Королевского ВМФ.



Отмечается, что назначение — это признание того, что актер лично поддерживает вооруженные силы Британии. Кроме того, оно связывает Крейга с наследием, «созданным под видом вымышленного британского агента секретной службы».



Актер заявил, что считает звание большой честью. Он получил его незадолго до премьеры нового фильма о Бонде — «Нет времени умирать». В нем Крейг в пятый — и последний — раз предстанет в образе легендарного агента. В кинотеатрах Великобритании лента выйдет 30 сентября, а в России — 7 октября.

