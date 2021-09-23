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В Смольном обсудили смертность в пандемию и допустили, что может стать хуже

В Смольном межведомственная комиссия обсудила снижение смертности во время пандемии. Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что ситуация с коронавирусом может ухудшиться.

«С учетом тенденций развития эпидемического процесса не исключено ухудшение ситуации, — цитирует заявление Эргашева 23 сентября его аппарат. — Эффективность борьбы с эпидемиями будет определяться слаженными действиями медицинских работников городских и федеральных медицинских организаций, а также административных органов, в первую очередь — федеральных и территориальных органов исполнительной власти».

По его словам, пандемия COVID-19 продолжается, и первоочередной задачей городских властей остается замедление распространения инфекции, защита групп риска, прежде всего — старшего поколения.

По данным оперштаба, с начала пандемии в Петербурге от COVID-19 умерли 21 460 человек. А избыточная смертность еще выше. Сказывается не только коронавирус, но и перепрофилирование крупных стационаров.

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Комментарии (7)

Vladikus
Очередной бред от Беглова.
262224921
О чем вы говорите - когда власти не смогли даже реформировать общественный транспорт. В метро как ездили 80% без масок так и ездят , и чихают друг на друга. Судя по моей работе - так каждый второй гриппом или ОРВИ болеет.
Стресса в жизни россиян всё больше, качественное, да и вообще какое-либо более менее сносное питание всё чаще не доступно , даже картошечка кусается , цена на топливо в небесах- этим власти помогают в боробе с пандемией ?
Лично я кроме закручивания гаек никакой помощи от властей с начала пандемии не почувствовала .
Nazariuss
А как там с обещаниями после колективного иммунитета снять все ограничения?) Канули в лету?) А третья волна будет не столь мощна как вторая?) Где эти прогнозисты?)

Теперь четвертую волну готовят, хотя коллективный иммунитет уже есть, дайте просто бизнесу норм работать, отдыхать, отмечать праздники, и опять работать.... Или выборы закончились, можно по новой гаечки закручивать? Или вновь поназакрывают все вокруг? Неее, вряд ли эпидемка вдруг ухудшится)
Со скрипом преодолел народ прошлый год, ухудшение эпидемки напрямую связано с недобором финансов в бюджет, и вряд ли ухудшат отношение к бизнесу, ибо бизнесу не с чего будет тогда пополнять казну. Не сомневаюсь, что найдут другие варианты развития. Ссылки на другие штаммы неуместны в виду того, что вакцина должна быть универсальна, а не против одного из штаммов, иначе это не вакцина, а точечная прививка, не более того. У гриппа одна вакцина, так и у ковида одна, без всяких ссылок на штаммы.
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