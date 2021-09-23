В Смольном обсудили смертность в пандемию и допустили, что может стать хуже

А как там с обещаниями после колективного иммунитета снять все ограничения?) Канули в лету?) А третья волна будет не столь мощна как вторая?) Где эти прогнозисты?)



Теперь четвертую волну готовят, хотя коллективный иммунитет уже есть, дайте просто бизнесу норм работать, отдыхать, отмечать праздники, и опять работать.... Или выборы закончились, можно по новой гаечки закручивать? Или вновь поназакрывают все вокруг? Неее, вряд ли эпидемка вдруг ухудшится)

Со скрипом преодолел народ прошлый год, ухудшение эпидемки напрямую связано с недобором финансов в бюджет, и вряд ли ухудшат отношение к бизнесу, ибо бизнесу не с чего будет тогда пополнять казну. Не сомневаюсь, что найдут другие варианты развития. Ссылки на другие штаммы неуместны в виду того, что вакцина должна быть универсальна, а не против одного из штаммов, иначе это не вакцина, а точечная прививка, не более того. У гриппа одна вакцина, так и у ковида одна, без всяких ссылок на штаммы.