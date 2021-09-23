В Смольном обсудили смертность в пандемию и допустили, что может стать хуже

В Смольном межведомственная комиссия обсудила снижение смертности во время пандемии. Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что ситуация с коронавирусом может ухудшиться.
«С учетом тенденций развития эпидемического процесса не исключено ухудшение ситуации, — цитирует заявление Эргашева 23 сентября его аппарат. — Эффективность борьбы с эпидемиями будет определяться слаженными действиями медицинских работников городских и федеральных медицинских организаций, а также административных органов, в первую очередь — федеральных и территориальных органов исполнительной власти».
По его словам, пандемия COVID-19 продолжается, и первоочередной задачей городских властей остается замедление распространения инфекции, защита групп риска, прежде всего — старшего поколения.
По данным оперштаба, с начала пандемии в Петербурге от COVID-19 умерли 21 460 человек. А избыточная смертность еще выше. Сказывается не только коронавирус, но и перепрофилирование крупных стационаров.