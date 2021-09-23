Выборгский городской суд Ленинградской области изолировал от общества детского тренера, обвиняемого в педофилии. Противозаконный интерес к несовершеннолетним он не отрицал.
Как сообщает Следственный комитет по Ленобласти, 23 сентября следствие обратилось с ходатайством об аресте мужчины. В Выборгском городском суде региона рассмотрели материалы, согласились с обоснованием и отправили фигуранта в СИЗО до 22 ноября.
Обвинение предъявлено по двум эпизодам насильственных действий в отношении несовершеннолетних, вину тренер признаёт, уточнили «Фонтанке» в ведомстве.
76-летнего тренера по тхэквондо накануне утром задержали в квартире дома на набережной Обводного канала. На него вышли после заявления матери 9-летней девочки из Выборга, которая рассказала о домогательствах в лагере. По версии следствия, она оказалась не единственной жертвой.
«Данное преступление длительное время оставалось латентным, поскольку в силу возраста несовершеннолетние не могли в полной мере осознавать характер и значение совершаемых с ним действий», — сообщили в СК.