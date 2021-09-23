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Задержанный в Петербурге тренер по тхэквондо арестован. Ему вменяют два эпизода сексуального общения с детьми

Обвиняемого в педофилии тренера по тхэквондо из Петербурга заключили под стражу на два месяца

Выборгский городской суд Ленинградской области изолировал от общества детского тренера, обвиняемого в педофилии. Противозаконный интерес к несовершеннолетним он не отрицал.

Как сообщает Следственный комитет по Ленобласти, 23 сентября следствие обратилось с ходатайством об аресте мужчины. В Выборгском городском суде региона рассмотрели материалы, согласились с обоснованием и отправили фигуранта в СИЗО до 22 ноября.

Обвинение предъявлено по двум эпизодам насильственных действий в отношении несовершеннолетних, вину тренер признаёт, уточнили «Фонтанке» в ведомстве.

Фото: Следственный комитет по Ленобласти
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76-летнего тренера по тхэквондо накануне утром задержали в квартире дома на набережной Обводного канала. На него вышли после заявления матери 9-летней девочки из Выборга, которая рассказала о домогательствах в лагере. По версии следствия, она оказалась не единственной жертвой.

«Данное преступление длительное время оставалось латентным, поскольку в силу возраста несовершеннолетние не могли в полной мере осознавать характер и значение совершаемых с ним действий», — сообщили в СК.

Фото: Следственный комитет по Ленобласти

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Комментарии (1)

Банин
Уже просто смешно, какой по счету тренер обвиняется в педофилии? 3-й, за последние пару месяцев? То, что дед не отрицал - ничего не значит.
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