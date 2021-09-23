Выборгский городской суд Ленинградской области изолировал от общества детского тренера, обвиняемого в педофилии. Противозаконный интерес к несовершеннолетним он не отрицал.



Как сообщает Следственный комитет по Ленобласти, 23 сентября следствие обратилось с ходатайством об аресте мужчины. В Выборгском городском суде региона рассмотрели материалы, согласились с обоснованием и отправили фигуранта в СИЗО до 22 ноября.



Обвинение предъявлено по двум эпизодам насильственных действий в отношении несовершеннолетних, вину тренер признаёт, уточнили «Фонтанке» в ведомстве.

