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В Петербурге задержали тренера по тхэквондо, домогавшегося 9-летней в детском лагере

Детский тренер по тхэквондо задержан на Обводном канале после заявления о домогательствах к 9-летней

Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска задержали подозреваемого в педофилии детского тренера. Его жертвами считают девочек в возрасте от 8 до 10 лет.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, утром 22 сентября в квартире дома 96 по набережной Обводного канала оперативники задержали 76-летнего детского тренера по тхэквондо. На мужчину вышли после того, как в правоохранительные органы обратилась мать 9-летней девочки из Выборга. Она рассказала, что после посещения этим летом детского лагеря в Выборгском районе области её дочь стала вести себя замкнуто. Она смогла разговорить ребенка, и девочка рассказала ей, что подверглась домогательствам со стороны спортивного тренера.

Уголовный розыск оперативно установил личность подозреваемого. Им оказался 76-летний тренер по тхэквондо одной из школ Кировского района города.

«По оперативным данным, дочь заявительницы может оказаться не единственной жертвой педофила. В период с 2016 по 2017 год домогательствам подверглись как минимум три девочки в возрасте от 8 до 10 лет», — сообщает главк.

В настоящее время задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности.

«Фонтанка» писала, что в августе этого года был задержан 29-летний мастер спорта по тхэквондо ВТФ и тренер более чем с десятилетним стажем. Его обвиняют в развратных действиях в отношении девочки, которой на тот момент было 15 лет, летом прошлого года.

Опасный возраст для педофилов в интервью «Фонтанке» определил начальник «детского» отдела уголовного розыска.

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