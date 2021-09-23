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Следователь Выборгского УМВД отдыхал от службы, приторговывая «липой». Он на свободе и в поиске нового заработка

В Петербурге бывшему следователю вынесли приговор за подделку служебных удостоверений

Двумя годами ограничения свободы закончилась подработка, которую приискал лейтенант петербургской полиции. В МВД расторгли трудовые отношения с сотрудником, решившим поставить на поток производство «корочек»-подделок.

О приговоре бывшему полицейскому 23 сентября сообщили в горпрокуратуре. Как установил суд, мужчина изготавливал поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов в своей квартире на Сикейроса, клиентура шла к нему через созданный им же телеграм-канал. Цена вопроса — 30 тысяч рублей.

Дело прогорело, когда одним из покупателей стал участник оперативно-разыскных мероприятий, которые проводило УФСБ.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Как сообщали в петербургском Следственном комитете, при обыске изъяли голограммы, оттиски печатей и под пятьдесят бланков удостоверений. В ассортименте, по данным «Фонтанки», были, в том числе, «корочки» ФСО, их к продаже готовил 27-летний Александр Сотниченко. Его задержали в апреле, официальную работу называли в СК: следователь УМВД по Выборгскому району, лейтенант юстиции.

В органах он больше не работает, уточнили в прокуратуре. Приговор Сотниченко по четырём эпизодам подделки документов 23 сентября вынес Выборгский районный суд. Он признался, во всём раскаялся и получил два года ограничения свободы.

«Осужденный не сможет менять постоянное место жительства и работу, а также выезжать за пределы Санкт-Петербурга без согласия уголовно-исполнительной инспекции», — рассказали в прокуратуре.

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

SNOW
И правда, ну не сажать же его! Слегка ограничили передвижения, и достаточно
Иван 2пырьев
Уверен есть такая же лаба по печати ПТС и СТС для машин, которые пачками угоняют
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