В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего следователя УМВД по Выборгскому району. Его подозревают в изготовлении и сбыте поддельных документов. Об этом 21 апреля сообщает городской СК.



По версии следствия, в апреле этого года, находясь в своей квартире на улице Сикейроса, лейтенант юстиции изготовил два липовых удостоверения сотрудника правоохранительных органов, которые затем продал мужчине за 30 тысяч рублей. Последний оказался участником оперативно-разыскных мероприятий, проводимых региональным управлением ФСБ.