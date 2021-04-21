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Петербургского следователя заподозрили в производстве и продаже липовых «ксив». Его задержали во время очередной «сделки»

Следователь из Петербурга стал подозреваемым в уголовном деле о фальшивых удостоверениях

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего следователя УМВД по Выборгскому району. Его подозревают в изготовлении и сбыте поддельных документов. Об этом 21 апреля сообщает городской СК.

По версии следствия, в апреле этого года, находясь в своей квартире на улице Сикейроса, лейтенант юстиции изготовил два липовых удостоверения сотрудника правоохранительных органов, которые затем продал мужчине за 30 тысяч рублей. Последний оказался участником оперативно-разыскных мероприятий, проводимых региональным управлением ФСБ.

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Предполагаемого изготовителя подделок задержали. В ходе обыска у него дома изъяли около полусотни бланков для фальшивых документов, голограммы, оттиски печатей, а также типографское оборудование.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в городском СК.

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Комментарии (1)

sakorol
ткни в любого полицейского, попадешь в преступника
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