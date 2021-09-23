За полицейской спиной. В Петербурге арестован сотрудник УСБ, пропустивший взятку в 20 млн

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 23 сентября оперуполномоченный УСБ Сергей Андреев арестован на два месяца по делу о получении особо крупной взятки. Он просил о более мягкой мере пресечения, заявив, что накануне дал исчерпывающие показания, выдал затребованные документы при обыске, готов к сотрудничеству, но вину не признаёт.

Куйбышевский райсуд Петербурга заключил под стражу сотрудника управления собственной безопасности полицейского главка, который уверяет, что знать не знал о взятках с бизнеса. Женщина, якобы зарабатывающая за его спиной, отправилась домой.

«Ему не было известно, что за его действия получают денежные средства», — приводит пресс-служба позицию Андреева, просившего ограничить его свободу пребыванием в собственной квартире.

«Фонтанка» рассказывала о том, как УСБ вышла сама на себя по делу о взятке в 20 миллионов рублей. Согласно материалам, столько заплатил за возможность не волноваться о налогах гендиректор ГК «Монолит» Игорь Константинов. Посредником следствие видит Каролину Вальдек-Пирмонт, которая обещала выйти на контакт с налоговой и решить вопрос, за что с августа по декабрь прошлого года якобы получила сначала 10 миллионов рублей, а потом дважды по пять.

В СК полагают, что сотрудник УСБ принял деятельное участие, чтобы защитить бизнес от проверки. В частности, 17 октября 2020 года был в офисе ГК «Монолит», где передал руководству постановление о выемке документов. Следствие уверено, что документ был подложным, а истинная цель — скрыть бумаги компании от возможного изъятия при проверке.

Андреева отправили в СИЗО до 20 ноября. Там же следствие рассчитывало видеть его предполагаемую подельницу Вальдек-Пирмонт, но суд ходатайство в отношении неё не удовлетворил.