В Красноярске силовики задержали группу подозреваемых в систематических конфликтах с представителями молодежных субкультур. У вероятных преступников изъяли аэрозольные пистолеты, ножи, топоры и предметы с националистической символикой.



Судя по видеозаписи, опубликованной на официальном YouTube-канале МВД 23 сентября, возможные правонарушители не сопротивлялись во время визита стражей порядка. На одном из кадров также можно заметить, что вблизи висящего на стене знамени обитатели «логова» разместили игрушечный метровый банан.

