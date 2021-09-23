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МВД показало, как задерживали скинхедов из Красноярска. В кадр попали пистолеты и игрушечный банан

МВД опубликовало видео задержания группировки скинхедов в Красноярске

В Красноярске силовики задержали группу подозреваемых в систематических конфликтах с представителями молодежных субкультур. У вероятных преступников изъяли аэрозольные пистолеты, ножи, топоры и предметы с националистической символикой.

Судя по видеозаписи, опубликованной на официальном YouTube-канале МВД 23 сентября, возможные правонарушители не сопротивлялись во время визита стражей порядка. На одном из кадров также можно заметить, что вблизи висящего на стене знамени обитатели «логова» разместили игрушечный метровый банан.

Автор: МВД / YouTube

«В настоящее время правоохранителями задержаны трое молодых людей 2003 года рождения, в отношении ещё троих принимается процессуальное решение. Данные граждане могут быть причастны к нанесению побоев бездомным гражданам и мигрантам», — гласит запись на сайте министерства.

«Фонтанка» писала, что в группировку входило около 10 участников в возрасте от 18 до 23 лет. Были возбуждены дела о хулиганстве (213 УК РФ), побоях (116 УК РФ) и организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ).

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Комментарии (1)

кто-то страшный
Какие-то чернявые, плюгавые воены. Нацисты с алиэкспресса.
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