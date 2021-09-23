В Красноярске задержаны скинхеды, нападавшие на неформалов и мигрантов

В Красноярске 23 сентября полицейские задержали группировку скинхедов, совершивших экстремистские преступления. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧП Красноярск», а затем об этом же написал портал НГС24.

Предварительно сообщается, что жертвами скинхедов становились представители неформальной молодежи, особенно антифашисты, бомжи, а также выходцы из Средней Азии. Для совершения некоторых преступлений использовались аэрозольные пистолеты «Удар» и холодное оружие.



Установлено, что в группировку входило около 10 участников в возрасте от 18 до 23 лет. Были возбуждены дела о хулиганстве (213 УК РФ), побоях (116 УК РФ) и организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ).

