Как сообщает объединённая пресс-служба, 23 сентября Мурсалова доставили в суд с ходатайством следствия о заключении под стражу. Сам обвиняемый против СИЗО не возражал и оставил вопрос на откуп судье. О более мягкой мере за него просила адвокат, которая настаивала, что подзащитный постоянно проживает в Петербурге, скрываться не намерен и рассчитывает найти работу: по крайней мере, уже встал на учёт в центр занятости.
Разницу в доходе в качестве одной из причин разлада в собственной семье называла его 25-летняя жена. Она позиционировала себя как психолога, посвящала в телесные техники и обещала решение проблем. «Учу людей любить», — сказано в «шапке» её инстаграм-профиля.
«Фонтанка» писала, что мужчина объяснял расправу ревностью.
«21 сентября Мурсалов, находясь в подъезде одного из домов по Коломяжскому проспекту, на почве личных неприязненных отношений со своей супругой нанёс последней не менее 10 ударов ножом в шею. После чего переместил женщину на балкон общего пользования и сбросил её с высоты 13 этажа», — ретранслирует пресс-служба позицию следствия. Мужчина признал вину в полном объёме.
Женщина погибла на месте. Мурсалов арестован до 20 ноября.
Арестованный петербуржец признал, что зарезал и выбросил из окна жену-психолога. За свободу он не держался
Суд арестовал мужа по обвинению в убийстве жены на Коломяжском
Приморский райсуд Петербурга избрал меру пресечения Рустаму Мурсалову, обвиняемому в убийстве жены. Искать корень проблем в отношениях он будет за решёткой.
Как сообщает объединённая пресс-служба, 23 сентября Мурсалова доставили в суд с ходатайством следствия о заключении под стражу. Сам обвиняемый против СИЗО не возражал и оставил вопрос на откуп судье. О более мягкой мере за него просила адвокат, которая настаивала, что подзащитный постоянно проживает в Петербурге, скрываться не намерен и рассчитывает найти работу: по крайней мере, уже встал на учёт в центр занятости.