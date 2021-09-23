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Арестованный петербуржец признал, что зарезал и выбросил из окна жену-психолога. За свободу он не держался

Суд арестовал мужа по обвинению в убийстве жены на Коломяжском

Приморский райсуд Петербурга избрал меру пресечения Рустаму Мурсалову, обвиняемому в убийстве жены. Искать корень проблем в отношениях он будет за решёткой.

Как сообщает объединённая пресс-служба, 23 сентября Мурсалова доставили в суд с ходатайством следствия о заключении под стражу. Сам обвиняемый против СИЗО не возражал и оставил вопрос на откуп судье. О более мягкой мере за него просила адвокат, которая настаивала, что подзащитный постоянно проживает в Петербурге, скрываться не намерен и рассчитывает найти работу: по крайней мере, уже встал на учёт в центр занятости.

Разницу в доходе в качестве одной из причин разлада в собственной семье называла его 25-летняя жена. Она позиционировала себя как психолога, посвящала в телесные техники и обещала решение проблем. «Учу людей любить», — сказано в «шапке» её инстаграм-профиля.

«Фонтанка» писала, что мужчина объяснял расправу ревностью.

«21 сентября Мурсалов, находясь в подъезде одного из домов по Коломяжскому проспекту, на почве личных неприязненных отношений со своей супругой нанёс последней не менее 10 ударов ножом в шею. После чего переместил женщину на балкон общего пользования и сбросил её с высоты 13 этажа», — ретранслирует пресс-служба позицию следствия. Мужчина признал вину в полном объёме.

Женщина погибла на месте. Мурсалов арестован до 20 ноября.

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Комментарии (6)

SU LUX INN
значит, неплохой Психолог!
Abu-Denis
"Плохой психолог, значит"

bluxer, это да. Но и он, видно, не гигант мысли, раз оказалось не по силам хорошую жену найти, чтобы была не курва, торгующая телом.
nuga
плохой психолог
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