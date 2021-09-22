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На севере Петербурга мужчина напал на супругу с ножом, а потом выбросил тело с 13-го этажа. Через час он пришел сдаваться

На Коломяжском мужчина подозревается в нападении с ножом на жену, после чего тело выбросили с 13-го этажа

В семейной драме придется разбираться сотрудникам полиции и СК Приморского района. После конфликта на почве ревности фактически сиротами остались две маленькие девочки.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 сентября, накануне около 20:10 в полицию поступила информация от жителей Коломяжского проспекта, сообщавших, что с балкона дома 15, корпус 2, упала женщина. Прибывшие на место работники скорой констатировали смерть выпавшей. Сотрудники полиции установили личность погибшей: ею оказалась 25-летняя жительница дома. Помимо травм, полученных при падении с высоты, на теле нашли многочисленные ножевые ранения.

Следователи и оперативники уголовного розыска восстановили обстоятельства трагедии. По предварительной информации, около восьми вечера на лестничной площадке 13-го этажа женщина встретилась со своим мужем, который зарегистрирован в квартире соседнего дома на Коломяжском проспекте. Произошла ссора: мужчина упрекал супругу, с которой у него двое дочерей — 2 и 7 лет, в неверности. Он схватился за нож и нанес женщине не менее 10 ударов в область шеи и головы. После чего выбросил тело женщины с общего балкона 13-го этажа. И убежал.

Искать подозреваемого полиции долго не пришлось. Около девяти вечера он сам пришел в 35 отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Мужчина задержан пока в порядке статьи 91 УПК на двое суток.

Погибшая, судя по странице в соцсети, в последнее время занималась телесной терапией и имела небольшую клиентуру. Мужа в «друзьях», стоит отметить, у нее нет.

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Комментарии (12)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Мужа в «друзьях», стоит отметить, у нее нет.

и зря, как выяснилось в конце романа ..
муж - это не половик, ноги вытирать ...
SanNik
Жаль детей, которые ни в чем не виноваты.
В остальном - обычная бытовуха, где каждый сам определил себе роль в жизни.
Видимо мужик сильно любил жену раз пошел на такое преступление. Искренне завидую, но не понимаю.
Обидно когда человек которого считаешь родным, тупо тебе изменяет, вытирая ноги о твои чувства.
Я бы этой вломил за обман и нашел другую.
Но мужику видимо другие не нужны были и он решил проблему таким способом. Проблема для него и жены решена.
Повторюсь - жаль детей, которые ни в чем не виноваты, но теперь у них будет очень сложная жизнь. Надеюсь в жизни у них все получится лучше чем у их родителей
265955000
Не нравится что-то, развелся и нашел другую. Делов-то.
Что за дичь убивать женщин. 21 век свободы.
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