На севере Петербурга мужчина напал на супругу с ножом, а потом выбросил тело с 13-го этажа. Через час он пришел сдаваться

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 сентября, накануне около 20:10 в полицию поступила информация от жителей Коломяжского проспекта, сообщавших, что с балкона дома 15, корпус 2, упала женщина. Прибывшие на место работники скорой констатировали смерть выпавшей. Сотрудники полиции установили личность погибшей: ею оказалась 25-летняя жительница дома. Помимо травм, полученных при падении с высоты, на теле нашли многочисленные ножевые ранения.
Следователи и оперативники уголовного розыска восстановили обстоятельства трагедии. По предварительной информации, около восьми вечера на лестничной площадке 13-го этажа женщина встретилась со своим мужем, который зарегистрирован в квартире соседнего дома на Коломяжском проспекте. Произошла ссора: мужчина упрекал супругу, с которой у него двое дочерей — 2 и 7 лет, в неверности. Он схватился за нож и нанес женщине не менее 10 ударов в область шеи и головы. После чего выбросил тело женщины с общего балкона 13-го этажа. И убежал.
Искать подозреваемого полиции долго не пришлось. Около девяти вечера он сам пришел в 35 отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Мужчина задержан пока в порядке статьи 91 УПК на двое суток.
Погибшая, судя по странице в соцсети, в последнее время занималась телесной терапией и имела небольшую клиентуру. Мужа в «друзьях», стоит отметить, у нее нет.