Федор Емельяненко будет учиться на садовода. Боец поступил на бюджет в магистратуру

Спортсмен будет учиться на бюджете по направлению «Садоводство». Для поступления ему пришлось сдавать экзамены по дисциплинам «плодоводство» и «виноградарство». Он набрал 9 баллов из 10 возможных. Срок обучения, согласно приказу, составляет 2 года 6 месяцев.

О том, что Емельяненко подал документы в воронежский вуз, стало известно в начале сентября. В интервью Telesport он заявил, что хочет освоить садоводство и заниматься им, возможно, свяжет с этим свою жизнь. «К сожалению, зарабатывают деньги не те, кто реально трудится, а те, кто каким-то хайпом привлекает к себе внимание. Мне это не нравится. Я с большим уважением отношусь к трудящимся людям и сам хочу быть таким», — говорил боец.



Известно, что в 2008 году спортсмен получил высшее образование, защитив дипломную работу на тему «Методика развития силовых способностей при подготовке самбистов 13–15 лет» на кафедре физической культуры Белгородского государственного университета.



За свою карьеру 44-летний Фёдор Емельяненко одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. Свой последний поединок он провел в декабре 2019 года, одержав победу над американцем Квинтоном Джексоном.

