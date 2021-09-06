Фёдор Емельяненко решил поступить в воронежский университет, на факультет по садоводству

Чем именно вызван такой интерес Емельяненко к садоводству, не уточняется. Известно, что в 2008 году спортсмен получил высшее образование, защитив дипломную работу на тему «Методика развития силовых способностей при подготовке самбистов 13–15 лет» на кафедре физической культуры Белгородского государственного университета.

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Как пишет 6 сентября РИА Новости , спортсмен решил поступать на заочное отделение факультета агрономии, агрохимии и экологии.

За свою карьеру 44-летний Фёдор Емельяненко одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. Свой последний поединок он провел в декабре 2019 года, одержав победу над американцем Квинтоном Джексоном.



Ожидается, что 23 октября в Москве Емельяненко сразится с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator. Бой станет одним из двух последних поединков, которые прописаны в контракте у россиянина.

