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Дождь и сильный ветер. Перед выходными погода проверит петербуржцев на прочность

В конце рабочей недели Петербург ждет дождь и сильный ветер.

Поднять Петербург в рейтинге самых дождливых городов попытается погода в пятницу, 24 сентября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербурге 23 сентября со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», последний рабочий день недели будет дождливым. Правда, зонты потребуется горожанам и гостям города не везде и не весь день. Осадки ожидаются в Санкт-Петербурге местами.

Зато во всех районах усилится ветер. Он будет юго-восточным и силой 7 — 12 метров в секунду. А в прибрежных районах его порывы могут достигать до 15 м/с.

Как писала «Фонтанка», Петербург не вошёл в тройку самых дождливых городов России по оценке «Яндекса». Рейтинг возглавила Пермь.

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