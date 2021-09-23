Дождь и сильный ветер. Перед выходными погода проверит петербуржцев на прочность

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербурге 23 сентября со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», последний рабочий день недели будет дождливым. Правда, зонты потребуется горожанам и гостям города не везде и не весь день. Осадки ожидаются в Санкт-Петербурге местами.



Зато во всех районах усилится ветер. Он будет юго-восточным и силой 7 — 12 метров в секунду. А в прибрежных районах его порывы могут достигать до 15 м/с.



Как писала «Фонтанка», Петербург не вошёл в тройку самых дождливых городов России по оценке «Яндекса». Рейтинг возглавила Пермь.

