Петербург, несомненно, культурная столица России, но вовсе не самый дождливый город страны. По крайней мере, в октябре. Погодный миф развенчали аналитики «Яндекс.Погоды». Изучив данные метеонаблюдений за 10 лет, они подсчитали среднее количество дождливых октябрьских дней в городах-миллионниках.



По количеству дождливых дней, когда выпадало больше 1 мм осадков, Петербург не вошёл даже в тройку лидеров. Он занимает четвёртое место с 11 днями. На первом месте Пермь (примерно 13 дней за месяц), затем идут Екатеринбург и Новосибирск. К тому же дожди в Петербурге не очень интенсивные: примерно 56 мм осадков за октябрь, то есть около 5 мм на один дождь. Это близко к среднему показателю по городам-миллионникам.