Петербург, несомненно, культурная столица России, но вовсе не самый дождливый город страны. По крайней мере, в октябре. Погодный миф развенчали аналитики «Яндекс.Погоды». Изучив данные метеонаблюдений за 10 лет, они подсчитали среднее количество дождливых октябрьских дней в городах-миллионниках.
По количеству дождливых дней, когда выпадало больше 1 мм осадков, Петербург не вошёл даже в тройку лидеров. Он занимает четвёртое место с 11 днями. На первом месте Пермь (примерно 13 дней за месяц), затем идут Екатеринбург и Новосибирск. К тому же дожди в Петербурге не очень интенсивные: примерно 56 мм осадков за октябрь, то есть около 5 мм на один дождь. Это близко к среднему показателю по городам-миллионникам.
Реже всего за 10 лет осадки в октябре фиксировали в Волгограде и Ростове-на-Дону — по 5–6 дней. «При этом в Ростове за эти шесть дней на город выливалось почти столько же воды (54 мм), сколько на Санкт-Петербург за одиннадцать. Если пересчитать общее количество осадков на число дождливых дней, получится, что средний ростовский дождь на
22 сентября в Петербурге также не ожидается осадков. И вообще, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает сухо.