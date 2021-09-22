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Гордиться дождями больше не сможем. «Яндекс» порвал шаблон петербургской погоды

Петербург не вошёл в тройку самых дождливых городов России

Самым дождливым городом страны в октябре оказалась Пермь.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Петербург, несомненно, культурная столица России, но вовсе не самый дождливый город страны. По крайней мере, в октябре. Погодный миф развенчали аналитики «Яндекс.Погоды». Изучив данные метеонаблюдений за 10 лет, они подсчитали среднее количество дождливых октябрьских дней в городах-миллионниках.

По количеству дождливых дней, когда выпадало больше 1 мм осадков, Петербург не вошёл даже в тройку лидеров. Он занимает четвёртое место с 11 днями. На первом месте Пермь (примерно 13 дней за месяц), затем идут Екатеринбург и Новосибирск. К тому же дожди в Петербурге не очень интенсивные: примерно 56 мм осадков за октябрь, то есть около 5 мм на один дождь. Это близко к среднему показателю по городам-миллионникам.

Фото: «Яндекс.Погода»
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Реже всего за 10 лет осадки в октябре фиксировали в Волгограде и Ростове-на-Дону — по 5–6 дней. «При этом в Ростове за эти шесть дней на город выливалось почти столько же воды (54 мм), сколько на Санкт-Петербург за одиннадцать. Если пересчитать общее количество осадков на число дождливых дней, получится, что средний ростовский дождь на 70 % сильнее среднего по городам-миллионерам», — отмечается в сообщении пресс-службы «Яндекса».

22 сентября в Петербурге также не ожидается осадков. И вообще, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает сухо.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: «Яндекс.Погода»

«Яндекс.Погода» строит прогноз с помощью собственной технологии Meteum 2.0. Это первая в мире технология метеопрогнозирования на основе машинного обучения, алгоритмы которой обучаются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей.

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Комментарии (1)

Pilat
А летом?
Помнится года два тому назад было почти 80 дождливых дней из 90.
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