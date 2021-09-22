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Больше не аномальный холод. Петербуржцы, ловите осеннее солнце

Петербургу обещают 10–12 градусов, без осадков

Температура воздуха вошла в привычные рамки. Плюс 5 градусов ночью и 11 днём — вполне типично для 22 сентября в Северной столице. Вообще день обещает быть неплохим: сквозь облака может проглядывать солнце.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами был небольшой дождь, днём — без существенных осадков и 10–12 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, без осадков (так было 47 раз за 57 лет), от 4 до 16 градусов выше ноля в течение суток, напоминает «Яндекс». Самое холодное 22 сентября выдалось в 1978 году, когда днём был 0, а самое тёплое — в 1982 году, плюс 19. Самый сильный ветер скоростью до 11,8 м/с был зафиксирован в 1975 году. Сегодня ожидается обычная для 22 сентября скорость ветра — 4,2 м/с c порывами до 10,2 м/с.

В следующие два дня может стать на градус холоднее, вероятны небольшие дожди.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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