По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами был небольшой дождь, днём — без существенных осадков и 10–12 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо понижаться.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, без осадков (так было 47 раз за 57 лет), от 4 до 16 градусов выше ноля в течение суток, напоминает «Яндекс». Самое холодное 22 сентября выдалось в 1978 году, когда днём был 0, а самое тёплое — в 1982 году, плюс 19. Самый сильный ветер скоростью до 11,8 м/с был зафиксирован в 1975 году. Сегодня ожидается обычная для 22 сентября скорость ветра — 4,2 м/с c порывами до 10,2 м/с.

