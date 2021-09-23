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Смольный: У «Ленфильма» пошло финансирование, к субботе дома получат отопление

В Петроградском районе в трех домах, которые из-за долгов «Ленфильма» по газу остались без отопления, батареи потеплеют уже к субботе. Об этом 23 сентября на заседании городского правительства сообщил председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

«В настоящий момент производится замена изношенной тепловой сети. К субботе обещают запуск теплоснабжения. Там три дома в настоящий момент отключены. Опять же это связано с их финансовым положением, но на текущий момент этот вопрос решен. У них пошло финансирование, и сейчас они начинают выполнять требования Ростехнадзора», — сказал Бондарчук.

Как пояснили «Фонтанке» в комитете, «Ленфильм» приступил к погашению задолженности. Часть уже оплачена, а остальное должно поступить в ближайшее время.

Отопительный сезон официально стартовал 20 сентября, однако батареи, как рассказывала «Фонтанка», остались холодными в трех домах на Петроградской стороне, которые подключены к котельной киностудии. Организация не может обеспечить ее работу из-за долгов по газоснабжению. Как сообщили «Фонтанке» в ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», за прошлый отопительный сезон киностудия задолжала 786 тыс. рублей. В самом «Ленфильме» сообщили, что причина холодных батарей в домах в лопнувшей трубе, которую в настоящий момент ремонтируют.

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Комментарии (3)

f0ntan
Ленфильм не платил за газ, как будто счет по газу им выставляли по нынешним европейским биржевым расценкам?
Abu-Denis
Речь о жилых домах? Каким образом их жилищно-коммунальные счета связаны с киношниками?
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